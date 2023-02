Novara calcio acquistato con fondi illeciti

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Dall'ordinanza di custodia cautelare che ha portato a numerosi arresti da parte dei carabinieri del Noe di Milano per un traffico illecito di rifiuti a livello europeo emerge che "il finanziamento per l'acquisizione del Novara calcio spa da parte di Rullo Maurizio", presidente del Cda dal maggio 2019 al 5 agosto 2012, ora in carcere con altri cinque, "sarebbe avvenuto impiegando il denaro proveniente dal traffico illecito di rifiuti ferrosi".

Si tratta di 797.500 euro che - hanno ricostruito le indagini - da un conto corrente tedesco furono trasferiti su quelli della società di calcio con la causale "acquisto quote" e "finanziamento soci".

Su quel conto corrente, intestato a una società di Rullo, "iniziavano già a confluire dal 2016 i proventi illeciti".

