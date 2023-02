Quelle brave ragazze riparte con Maionchi, Milo e Laurito

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Sono tre donne che in modo diverso e unico hanno fatto la storia del mondo del cinema, del teatro, della musica, della televisione, si conoscevano ma questo viaggio come raccontano nel corso della presentazione a Milano ha cementato la loro amicizia: "Ci sentiamo sempre - sottolineano - abbiamo parlato, parlato, parlato, ci siamo confidate, ma soprattutto ci siamo divertite tanto. Continuiamo a sentirci quasi ogni giorno". Ma le tre protagoniste di Quelle Brave Ragazze 2, Mara Maionchi, Sandra Milo e la new entry Marisa Laurito, cal via dal 19 febbraio su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW, tengono a fare una precisazione. "Fra noi tre c'è una grande star Sandra, abituata alla dolce vita ai red carpet, a muoversi e due starlette, una con l'anima rock Mara e io dice Marisa".

Quelle brave ragazze, il nuovo e inedito trio è pronto a dominare lo schermo protagonista di questo road trip, show Sky Original realizzato da Blu Yazmine. Saranno loro tre a salire a bordo dell'iconico e inconfondibile van maculato rosa shocking, il mezzo di trasporto ufficiale dello show nato da un'idea di Mara Maionchi, che vedrà alla guida il loro autista tuttofare Alessandro Livi.

Mara e Sandra sono già amiche dopo l'esperienza dell'anno scorso con Orietta Berti, e ora sono chiamate a dare il benvenuto nel proprio gruppo alla new entry Marisa. Il viaggio delle tre grandi protagoniste partirà da Montecarlo, dove conosceranno le usanze e i costumi monegaschi, prima di allargare il loro viaggio ad altre mete della Francia del sud, dove esploreranno non solo luoghi.

Secondo la Laurito: "Sandra è inseguita dagli uccellini, il principe azzurro ci viene incontro è piena di corteggiatori. Io ho avuto solo un principe giallo: Renzo Arbore". La Milo dice: "Una cosa che ha dimostrato questo programma è che la vita è importante a qualsiasi età. Siamo piaciute a tutte le fasce d'età. Credo che vivere le nostre vite intensamente sia un minimo comune denominatore". Maionchi sostiene: "La vecchia mi ha addolcito". Laurito: "Io mi sento ancora di avere 28 anni dentro e non voglio essere una brava ragazza". Milo: "Anche io ho progetti nonostante l'età che ho". "Maionchi io ne 81 sono ma non mollo". (ANSA).