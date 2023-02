Per M'Illumino di meno luci spente al Comune di Milano

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Domani luci spente per un'ora a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. In occasione della Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Rai Radio 2 con Caterpillar la sede istituzionale resterà al buio dalle 19 alle 20.

La scelta del Comune di aderire alla campagna è in linea con le azioni messe in campo per contrastare il caro energia che puntano a sesibilizzare anche imprese e famiglie sul tema del risparmio energetico. Il Comune nei mesi scorsi ha ridotto di due ore il funzionamento degli impianti di riscaldamento dei suoi immobili ed ha abbassato di un grado le temperature di esercizio, inoltre ha favorito lo spegnimento delle luci nei suoi stabili quando non sono utilizzati. In questi mesi ha promosso sul proprio sito e sui canali social un vademecum con una serie di buone pratiche per sensibilizzare i cittadini ad un uso corretto ed efficiente del riscaldamento e condizionamento domestico e per evitare sprechi di acqua, luce e gas.

Spazio anche ai suggerimenti per una mobilità più sostenibile e attiva oltre a indicazioni varie per attività commerciali, uffici e luoghi di lavoro sempre più attenti a non consumare inutilmente l'energia. Oltre a promuovere per tutta la settimana nelle scuole la campagna di sensibilizzazione sull'impatto ambientale delle scelte alimentari, domani, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, in tutte le mense scolastiche cittadine sarà proposto un menu senza carne e con prodotti il più possibile biologici e di stagione. (ANSA).