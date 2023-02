I 'Supereroi' di Mr.Rain scalano tutte le classifiche

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Mr.Rain, una delle rivelazioni del festival di Sanremo 2023 grazie al brano "Supereroi", scala tutte le classifiche. L'artista multiplatino, con all'attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come "Fiori di Chernobyl", "9.3", "Meteoriti" e "Ipernova", ha ora conquistato, con "Supereroi", il grande pubblico, riscuotendo un successo crescente che l'ha visto nel giro di pochi giorni ai vertici di tutte le classifiche di Spotify, Amazon, Apple e iTunes. Mr.Rain è al numero 3 tra i singoli di debutto a livello globale e al numero 76 nella Global Chart di Spotify; è tra i brani più ricercati su Spotify e tra i più popolari di TikTok, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio. Sono state oltre 6,6 milioni le visualizzazioni del video in una settimana e la sua esibizione al Festival è la più vista con oltre 14 milioni di visualizzazioni.

Mr.Rain sarà anche in tour a partire da aprile, anche se le date sono già sold out: gli ultimi biglietti disponibili sono solo per la data di Roma (27 giugno, al Parco della Musica) mentre si aggiunge una seconda data al Fabrique di Milano, il 2 maggio. (ANSA).