I giudici di Milano in camera consiglio per la sentenza Ruby ter

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - I giudici della settima penale di Milano si sono ritirati in camera di consiglio per emettere la sentenza nel processo milanese sul caso Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati. Tra due ore, ha spiegato il presidente del collegio Marco Tremolada, i giudici daranno indicazioni alle parti sulla tempistica del verdetto, che arriverà comunque in giornata.

Due soli al momento gli imputati presenti: l'ex showgirl Marysthell Polanco e Simonetta Losi, la moglie del pianista di Arcore Danilo Mariani.

"La mia vita in questi anni è stata un inferno. Spero che andrà bene. I giudici sono intelligenti e sento che andrà bene.

Se andrà male parlerò - ha detto Marysthell Polanco in attesa della sentenza.

"Io sono sempre positiva, se va male andrà bene e se va bene andrà bene". E ancora: "Dopo tanti anni finalmente è arrivato il momento. Non possono condannare una persona che non ha fatto niente. Come ha detto il mio avvocato non c'è l'evidenza - ha concluso - solo tutte chiacchiere e distintivo" (ANSA).