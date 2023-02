Trasporti: Alsea, urgente un cambio di rotta

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Le prospettive future dell'economia e della geopolitica italiana e internazionale e la nuova idea di leadership "gentile" per Pmi e multinazionali. Questi i principali temi emersi durante una due giorni a Oreno (Monza Brianza) organizzata da Alsea (Associazione lombarda spedizionieri e autotrasportatori), che conta oltre 700 aziende associate e 20.000 dipendenti diretti.

Il fatturato raggiunto dalle 1.301 aziende logistiche che hanno sede in Lombardia ammonta a 22,4 miliardi di euro, un valore che corrisponde a quasi il 27% dell'intero fatturato nazionale delle imprese del settore, stimato in circa 84 miliardi di euro (rif. Osservatorio 'Gino Marchet' sulla Contract logistics del Politecnico di Milano). Imprese che si trovano a operare in un contesto economico in rapida trasformazione.

"È necessario - sottolinea Alsea - un cambio di rotta per cercare di dare un senso alla 'piega' che sta prendendo l'economia italiana e capire quali potrebbero essere le prossime sfide che si troverà a dover affrontare, con l'obiettivo di tracciare una linea guida che possa accompagnare le aziende nel definire il loro modello economico da qui a cinque anni".

"Alsea è la più grande associazione territoriale italiana nel settore dei trasporti, delle spedizioni e della logistica - sottolinea Betty Schiavoni, presidente di Alsea. "Abbiamo organizzato questo evento per fare incontrare giovani imprenditori e giovani manager con i consiglieri dell'associazione per un momento formativo in cui dare loro strumenti per aiutarli a comprendere lo scenario attuale, incerto a causa di fenomeni come pandemia, guerra russo-ucraina e inflazione che non consentono di fare previsioni attendibili".

