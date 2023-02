Fontana, onore la riconferma, vittoria di squadra

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - "Per me personalmente è un grande onore essere riconfermato alla guida della Regione più importante d'Italia, motore del Paese ed eccellenza riconosciuta a livello internazionale; ma questa è innanzitutto una vittoria di squadra, in cui tutte le componenti hanno dato un contributo determinante per il raggiungimento dell'obiettivo": Attilio Fontana, fresco di rielezione a presidente della Lombardia lo ha scritto in un intervento su Leggo.

Secondo il governatore, il voto "dice chiaramente che i lombardi hanno dato fiducia e apprezzato la concretezza del nostro buon governo, l'efficacia delle risposte messe in campo per risolvere i problemi e le emergenze che ci siamo trovati a vivere, la presenza attiva e propositiva in tutti i diversi territori della regione, la capacità di dialogo con le realtà economiche e sociali più vive del sistema lombardo, la visione di sviluppo e di innovazione che immaginiamo per il futuro della Lombardia". (ANSA).