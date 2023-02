Comune di Milano assume 230 nuovi agenti di Polizia Locale

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Il Comune di Milano ha pubblicato un bando di selezione per assumere 230 nuovi agenti della Polizia locale entro quest'anno. Si tratta della seconda tappa del percorso di assunzioni intrapreso dal Comune che consentirà, entro il 2025, di avere un corpo composto da 3.350 vigili, cioè il massimo storico mai raggiunto in precedenza.

Nel corso del 2022 l'amministrazione ha assunto 230 uomini e donne portando l'organico effettivo della Polizia locale a 2.889 vigili, 128 in più rispetto alle fine del 2021, quando erano 2.7161, considerando le 102 uscite avvenute nel 2022.

Tra le nuove assunzioni ci sono anche 30 nuovi ufficiali. Nel corso del 2023 verranno assunti almeno altri 30 ufficiali utilizzando la graduatoria esistente realizzata con il bando di concorso del novembre 2021. Tra i nuovi assunti, con un'età media di 30 anni, 118 unità sono in servizio effettivo nei comandi di zona, altri 112 hanno iniziato il 19 dicembre la formazione che li vedrà impegnati fino a marzo per entrare in servizio effettivo da aprile.

"Vogliamo avere più sicurezza stradale, con meno incidenti e infrazioni alle regole, più sicurezza urbana - ha commentato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli -. I nuovi agenti e ufficiali assunti ci consentono di avere più pattuglie in strada, anche di sera e di notte, servizi sempre più adeguati alle necessità e maggiore capacità di essere sul territorio, nei quartieri e ovunque serve".

"Dall'inizio del mio mandato, ho voluto dedicare attenzione al lavoro dei più giovani e alla riduzione del gender gap: questo bando è un'opportunità di lavoro a tempo indeterminato, con cui speriamo di raggiungere proprio tanti giovani e tante donne", ha aggiunto l'assessore al Lavoro con delega alle Risorse umane Alessia Cappello.

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 17 marzo 2023. (ANSA).