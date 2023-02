Cocaina spacciata in capsule, un arresto a Milano

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Spacciava a bordo di un'auto e gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile, in via Fara, nei pressi della stazione Centrale, hanno visto un ragazzo salire a bordo della vettura e andarsene poco dopo.

I poliziotti lo hanno fermato e il ragazzo ha raccontato di aver acquistato una capsula in plastica con poco più di mezzo grammo di cocaina. Hanno quindi seguito il conducente e l'hanno controllato: con sé aveva 235 euro e in macchina sono state trovate quattro capsule con altri tre grammi di cocaina. Gli agenti all'interno di un box nella disponibilità dell'uomo hanno poi trovato ulteriori 39 capsule con 25 grammi di cocaina.

L'uomo è stato arrestato mentre l'acquirente segnalato alla Prefettura. (ANSA).