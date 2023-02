Lombardia: Moratti, spazio per proposta politica nuova

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - "Sono convita che ci sia spazio per ricostruire una proposta politica nuova e che dalla Lombardia partirà questa proposta": lo ha detto Letizia Moratti a Milano. "Penso che nei prossimi giorni sarà importante rivedere le diverse liste per capire il peso del voto civico. Credo che in democrazia si vince e si perde, ma si vince comunque se ci si mette in gioco anche con coraggio in posizioni scomode, se si crede in un progetto e in un programma di cambiamento", ha aggiunto. "Ringrazio tutti i candidati e candidate della mia lista. Si sono impegnati, hanno fatto una campagna fatta di competenza e proposte concrete. Ringrazio tutti elettori ed elettrici", ha concluso Letizia Moratti. (ANSA).