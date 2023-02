Identificato l'uomo ucciso venerdì nei boschi dello spaccio

(ANSA) - VARESE, 13 FEB - È stato identificato il cadavere dell'uomo ucciso con due colpi di pistola e trovato grazie a una telefonata anonima venerdì sera in un dirupo a Castelveccana, nei boschi in provincia di Varese. Si tratta di Rachide Nachat, 33 anni, marocchino, irregolare in Italia. A renderlo noto è la Procura di Varese. Le indagini sono coordinate dal pm Giulia Floris.

Al momento l'unico indagato per omicidio resta un sottoufficiale dei carabinieri che ha detto di aver sparato venerdì pomeriggio, alcune ore prima del ritrovamento del corpo, perché convinto di trovarsi di fronte a spacciatori armati durante un'operazione anti-droga che i carabinieri avevano organizzato nella zona.

Sulla strada che sovrasta il dirupo sono stati trovati due bossoli e sono in corso accertamenti tecnici della Polizia scientifica, ha detto il procuratore di Varese Massimo Politi, non solo per chiarire l'accaduto ma anche "per reperire eventuali armi occultate o disperse e quindi valutare altre ipotesi ricostruttive". Gli accertamenti balistici e le indagini sull'operato del sottufficiale saranno svolte dalla Polizia di Stato. (ANSA).