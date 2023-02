Sisma, parte di famiglia siro-italiana viveva nel Varesotto

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Una parte della famiglia Hasan, italiana di origine siriana, vittima del terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria, risiedeva a Busto Arsizio, nel Varesotto. La madre e una delle figlie erano partite per Antiochia, in Turchia, per la nascita di una nipotina. Con la madre, Shuoa Ibrahim Hasan, è quindi morta la figlia diciassettenne che l'accompagnava; la figlia maggiore che erano andate a trovare ad Antiochia, il marito di quest'ultima, la neonata e un altro figlio.

La donna, 44 anni, con il marito Khalid Hasan, e le due figlie maggiori erano arrivati nella cittadina lombarda una ventina di anni fa, e, a Busto, Shuoa aveva dato alla luce altri quattro dei sei figli. (ANSA).