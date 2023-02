Pugno in faccia per rubare una sciarpa, due arrestati

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Duomo di Milano hanno arrestato per rapina un 18enne e un 19enne, entrambi con con precedenti di polizia per stupefacenti e il piùgrande anche per danneggiamento.

I militari sono intervenuti la notte scorsa in piazza Tricolore dove un 26enne italiano ha denunciato di essere stato avvicinato con un pretesto dai due, uno dei quali gli ha strappato la sciarpa che indossava, del valore di 350 euro, e l'ha colpito con un pugno in faccia fuggendo con il complice. Il 18enne è stato trovato poco distante in possesso ancora della sciarpa, nascosta in una borsa a tracolla.

In piazza Oberdan, nella stessa zona, è stato preso il 19enne che ha reagito spintonando e colpendo a pugni i militari prima di essere bloccato. Vittima dell'aggressione e carabinieri sono stati medicati sul posto dal personale del 118. Gli arrestati sono ora nel carcere di San Vittore. (ANSA).