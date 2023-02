Esplosione in casa per fuga gas nel Mantovano, feriti coniugi

(ANSA) - MANTOVA, 11 FEB - Due anziani coniugi sono rimasti feriti in un'esplosione, avvenuta nella loro casa, provocata da una fuga di gas. È successo oggi a Pilastro, frazione di Marcaria, nel Mantovano. Il marito, Ernesto Bittasi, 85 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Parma, dove è arrivato con un'eliambulanza. Ferita leggermente la moglie Rosina Carchidi, 68 anni, medicata all'ospedale di Mantova per alcune bruciature e poi dimessa.

L'esplosione è avvenuta nel momento in cui uno dei due coniugi ha acceso la stufa a pellet che si trovava in cucina, vicino all'impianto collegato con una grossa bombola collocata all'esterno, da cui è fuoriuscito il gas. Il soffitto dell'abitazione è crollato parzialmente e la casa è stata dichiarata inagibile. (ANSA).