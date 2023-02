Vigilante spara durante furto nel Milanese, ferito 21enne

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Un 21enne è rimasto ferito, la scorsa notte, nel Milanese, dopo che un vigilante di un supermercato, ritenendolo un ladro, gli ha sparato. Il giovane è stato raggiunto da un proiettile alla gamba sinistra, ed è stato ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano in condizioni non gravi.

E' accaduto al supermercato In's di San Giuliano, in via Trieste, intorno alle 4.30. Secondo quanto riferito dai carabinieri, che stanno ricostruendo l'accaduto, il vigilante, una guardia giurata di 60 anni dell'istituto SelPol avrebbe sorpreso il 21enne a rubare generi alimentari nel supermercato dopo essere entrato forzando una finestra. Ad un certo punto ha sparato, forse ritenendo che il presunto ladro fosse armato, ma su questo sono ancora in corso gli accertamenti. (ANSA).