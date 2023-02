Tumori: a ematologa Calabretta borsa studio Bonadonna

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - La giovane ematologa e ricercatrice Eleonora Calabretta è la vincitrice del secondo bando per borse di studio all'estero in memoria del pioniere dell'oncologia medica, Gianni Bonadonna. La borsa le è stata assegnata, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza, da Fondazione Gianni Bonadonna, con il sostegno del Gruppo Prada, e Fondazione AIRC.

Calabretta ha meritato la borsa di studio che prevede un periodo all'estero di tre anni in un prestigioso istituto oncologico internazionale, il Dana-Farber Cancer Institute di Boston, dove potrà confrontarsi con nuovi approcci di studio e avviare il progetto di ricerca incentrato sul linfoma non-Hodgkin.

"In considerazione del grande interesse di giovani medici per questa iniziativa e della qualità degli innovativi progetti valutati", Fondazione Gianni Bonadonna e Fondazione AIRC annunciano la terza edizione del bando "Gianni Bonadonna" 2023.

Il Bando sarà pubblicato nei prossimi mesi sui siti istituzionali di FGB e AIRC. (ANSA).