Sale su tetto di un tram alla fermata, ricoverato in psichiatria

Prima è salito sul tetto di un tram, a una fermata, poi si è attaccato al cavo dell'alimentazione, senza rimanere folgorato. L'uomo, in cura per problemi psichici, è poi stato convinto dagli agenti ad andare in ospedale per essere sottoposto a cure. È accaduto a Milano, alla fermata Cenisio del tram della linea 12 ieri alle 23 ed è stato riferito oggi dopo che il video della bravata è finito sul web. L'uomo, un 25enne marocchino, irregolare, ha così tenuto bloccato il mezzo per circa mezz'ora. Poi è stato accompagnato nel reparto di Psichiatria del l'ospedale Fatebenefratelli.