Milano-Cortina: Sala, spero che il pattinaggio resti a Milano

"In questi giorni, tra oggi e lunedì verrà presentata un'ipotesi alla Fondazione. Io ci spero. Con il cuore vorrei che il pattinaggio di velocità rimanesse a Milano ma bisognerà ragionare con grande razionalità sulla questione dei costi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della decisione su quale città ospiterà le gare di pattinaggio di velocità dopo la rinuncia di Baselga di Piné.

"Non escludo che possa andare a Torino ma spero che possa rimanere a Milano, se troviamo una via su cui stiamo lavorando - ha aggiunto -. L'ipotesi numero uno è la Fiera, stiamo lavorando su quello". (ANSA).