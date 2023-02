GdF, 16 lavoratori in nero nel Comasco

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Sedici lavoratori impiegati in "nero" sono stati scoperti in provincia di Como dalla Gdf lariana. Lo ha comunicato il Comando provinciale.

I finanzieri olgiatesi, si legge in una nota, hanno sottoposto a controllo, nei comuni di Olgiate Comasco, Appiano Gentile e Lurate Caccivio, un autolavaggio, un bar, una pizzeria da asporto e un ambulante e hanno scoperto in tutto 6 lavoratori in nero. Inoltre, nei comuni di Mozzate, Binago e Rovello Porro è stata riscontrata la presenza di altri 6 lavoratori in nero, impiegati presso due saloni di bellezza e una pizzeria da asporto. A Como sono stati poi individuati, presso diverse attività di ristorazione, 4 lavoratori in nero.

Per 6 esercizi commerciali è stato richiesto all'Ispettorato territoriale del Lavoro di Como un provvedimento di sospensione dell'attività poiché è stato riscontrato che più del 10 per cento dei lavoratori presenti era in 'nero'. (ANSA).