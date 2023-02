Con Rosalìa nuovo gusto di Coca-Cola in edizione limitata

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Arriva un nuovo gusto di Coca-Cola in edizione limitata: si tratta di Coca-Cola Movement, realizzato in collaborazione con Rosalìa, la cantante spagnola che agli ultimi Grammy ha vinto nella categoria miglior album rock latino e che per l'occasione ha lanciato il nuovo singolo LLYLM (acronimo di Lie Like You Love Me).

Coca-Cola Movement è la prima variante lanciata in Italia di Coca-Cola Creations, la nuova piattaforma di comunicazione creata per trovare nuove espressioni del brand, grazie a collaborazioni, creatività e connessioni culturali.

L'edizione limitata, di cui Rosalìa ha firmato anche la grafica a colori vivaci con disegne creati da lei stessa mentre assaggiava per la prima volta la bevanda, "vuole celebrare - spiegano dall'azienda - il potere trasformativo della musica spingendo il gusto unico di Coca-Cola oltre i suoi limiti, rendendolo sorprendente".

"Le nuove generazioni - ha osservato il direttore marketing di Coca-Cola Italia Raluca Vlad - sono sempre alla ricerca di una trasformazione e di nuovi linguaggi per esprimere se stessi e la loro unicità" e "la musica è il veicolo per eccellenza del cambiamento".

Prodotto da Columbia Records, il brano di Rosalìa, disponibile dal 27 gennaio, presenta una commistione di linguaggi e una intera sezione in inglese. LLYLM sarà anche la colonna sonora di un video di lancio con protagonista Rosalìa, esperienza ideata e prodotta da AKQA e dal team WPP OpenX.

"Sono entusiasta di aver creato insieme a Coca-Cola questa nuova bevanda - ha spiegato l'artista - e spero che tutti possano gustare questo viaggio fatto di musica, sapori e creazione come ho fatto io. Mi sono davvero divertita a creare la nuova canzone 'LLYLM' e in questa collaborazione con Coca-Cola".

La nuova edizione limitata è disponibile in lattina da 250ml.

In Italia, per il lancio della limited edition sarà accompagnato da campagna di comunicazione che partirà il 27 febbraio, che vivrà sui canali social, digital, influencer e grazie a una attivazione su Amazon.it, dove sarà possibile acquistare le box in edizione limitata contenenti quattro lattine Coca-Cola Movement. (ANSA).