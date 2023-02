Brusca frenata della metro a Milano, 5 donne contuse

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Cinque donne sono rimaste contuse in seguito alla brusca frenata di un convoglio della metropolitana di Milano. È accaduto alle 8.45 nella stazione M2 di Lambrate, quando il treno ha frenato improvvisamente cogliendo di sorpresa i passeggeri. Due donne, di 40 e 70 anni, sono state portate al Fatebenefratelli, e altre tre di 18, 36 e 48, alla clinica Città Studi, tutte in codice verde, per ecchimosi e contusioni da caduta. Nessuno ha riportato traumi preoccupanti. Accertamenti sono in corso per capire cosa abbia fatto scattare la frenata d'emergenza. (ANSA).