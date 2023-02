Atm: 15 nuovi ascensori in servizio in 6 stazioni della M2

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Atm ha installato 15 nuovi ascensori in 6 stazioni della linea 2 della metropolitana milanese. L'operazione - si legge in una nota - ha comportato un finanziamento di 7 milioni di euro da parte del ministero dei Trasporti, e dei Comuni interessati dall'intervento. In questo modo, spiega l'Azienda dei trasporti milanesi, "altre 6 stazioni della linea 2 della metropolitana diventano senza barriere architettoniche" portando le stazioni della linea servite a 27 su un totale di 35, mentre quelle dell'intera rete della metropolitana prive di barriere architettoniche sono 98 su 119.

Le più moderne linee 3, 4 e 5 sono dotate al 100% di ascensori, mentre le meno recenti linee 2 e 1 lo sono rispettivamente al 77 e al 66%.

Atm ha inoltre realizzato percorsi 'Loges' dedicati a persone non vedenti e ipovedenti nelle stazioni di Gorgonzola e Bussero oltre a nuovi ingressi, un sottopasso e il rinnovo delle facciate esterne dell'impianto di Cassina de' Pecchi, stanziando 3 milioni di euro di risorse propri. (ANSA).