'Mazzette ai professori', indagine al Conservatorio di Milano

Circa 110 mila euro sono stati sequestrati ieri dalla Squadra Mobile di Milano nel corso delle perquisizioni disposte dal pm Giovanni Polizzi che da circa 5 mesi sta indagando su un caso di presunta corruzione al Conservatorio Giuseppe Verdi: l'ipotesi è che alcuni studenti abbiano pagato i docenti per avere una corsia preferenziale nelle selezioni per l'ammissione ai corsi di canto. L'indagine ha portato gli investigatori nelle abitazioni di una decina di allievi e di sette professori, alcuni dei quali si sono visti perquisire anche gli armadietti nell'istituto di studi musicali e sequestrare denaro in contante su cui dovranno fornire spiegazioni. Sequestrati anche supporti informatici e altro materiale che dovrà essere analizzato. Al momento sono indagati 3 docenti e due studenti di origine cinese a cui gli stessi professori avrebbero dato lezioni "private in nero", si legge in un passaggio del decreto di perquisizione, per passare l'esame di ammissione ai corsi accademici.