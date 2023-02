'La Provincia di Cremona' festeggia i 75 anni

(ANSA) - CREMONA, 09 FEB - Quattro big a confronto. Quattro come i punti cardinali della bussola con cui orientarsi verso il futuro: quello dell'informazione locale. Meglio: quello de "La Provincia di Cremona e Crema", testata che da 75 anni racconta e indaga la realtà di cui porta orgogliosamente il nome. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, l'amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini, l'editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera Beppe Severgnini: sono loro i protagonisti della tavola rotonda che la Società Editoriale Cremonese, editrice del quotidiano, ha organizzato per celebrare il traguardo dei tre quarti di secolo di storia.

L'appuntamento, a inviti, è fissato per sabato mattina a CremonaFiere: un'occasione per festeggiare, ma soprattutto un'opportunità per interrogarsi sul significato attuale di "territorio" in un mondo sempre più globalizzato e connesso. I quattro relatori affronteranno — ciascuno secondo la propria prospettiva — il rapporto possibile tra dimensione "locale" e "globale" e ragioneranno, insieme ai rappresentanti della comunità, sulle luci e sulle ombre dell'essere "di provincia" oggi e, soprattutto, domani.

L'incontro si aprirà alle 10 con il saluto delle autorità e proseguirà con gli interventi del presidente della Sec - Società Editoriale Cremonese, Riccardo Crotti, e del direttore de "La Provincia di Cremona e Crema", Paolo Gualandris. Poi la tavola rotonda: un dialogo a quattro voci che metterà a tema il ruolo del giornale "di casa" nell'epoca no limit del mondo a portata di mano. Al termine del dibattito, è previsto un momento di premiazione, prima della doverosa chiusura nel segno della convivialità. L'evento sarà virtualmente aperto a tutti. Verrà infatti trasmesso in diretta, dalle 10, sia sul sito web del quotidiano (www.laprovinciacr.it) che su quelli dell'agenzia ANSA e dell'emittente locale Cremona1.