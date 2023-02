'Non una di meno',l'8 marzo due cortei a Milano contro violenza

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - In occasione dell' 8 marzo, giornata in cui si celebra la festa della donna, il collettivo femminista Non una di Meno lancia una giornata di sciopero, con due cortei a Milano. Uno alle 9:30 del mattino che partirà da largo Cairoli, con gli studenti, e uno alle 19, che partirà da piazza Duca D'Aosta, dedicato a tutta la città.

Le iniziative sono state presentate in una conferenza stampa in piazza Duomo tra fumogeni viola e un grande striscione con la scritta: '8 marzo. Siamo ovunque, insieme scioperiamo'. Lo sciopero lanciato da Non una di meno è contro la violenza sulle donne, nel 2022 ci sono stati 117 femminicidi e nel 2023 sono già cinque, hanno ricordato le organizzatrici, contro la violenza economica perché in Italia le donne "guadagnano ancora meno rispetto agli uomini e per un reddito di autodeterminazione". Infine la battaglia è quella per un aborto "libero, sicuro e gratuito". Il governo Meloni lavora da cento giorni "ma la situazione per le donne è tragica - commenta Elena una delle promotrici - ci sono già due diversi disegni di legge di natura anti abortista. Anche se Giorgia Meloni è una donna non significa che sia dalla parte dei diritti delle donne, soprattutto quelle più povere e vulnerabili". Ieri durante la prima serata di Sanremo Chiara Ferragni ha portato sul palco temi di rispetto nei confronti delle donne, di libertà.

"Soprattutto ha portato sul palco - conclude Carlotta - le donne della rete D.i.Re che hanno ricordato come ai centi anti violenza mancano i fondi. Se il messaggio deve essere Pensati libera allora vogliamo essere libere dalla violenza". (ANSA).