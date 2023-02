La GdF di Milano festeggia i 100 anni del maresciallo Arcari

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - La Guardia di Finanza di Milano ha festeggiato il maresciallo maggiore aiutante in congedo Francesco Arcari che ha compiuto 100 anni, di cui 44 di servizio, iniziati durante la guerra, nel 1942, con l'arruolamento come finanziere presso la Scuola alpina di Predazzo.

Dopo l'addestramento Arcari raggiunse la Legione Venezia, quindi il suo primo Reparto, la Brigata di Punto Franco (Venezia), dove fu addetto al servizio di scorta merci con barche a remi nella laguna. Trasferito a Milano, fu assegnato al X Battaglione di Lubiana, in Slovenia, in zona di guerra nei Balcani.

Nel 1950 conseguì la promozione a sottobrigadiere e lungo il confine italo-svizzero si occupò della lotta al contrabbando.

Negli anni '60 e '70 fu impiegato nei Nuclei di Polizia tributaria e quindi nel contrasto all'evasione fiscale. E' in congedo dal 4 gennaio 1986. E' stato decorato con la Croce d'oro al Merito di Servizio e con altri riconoscimenti. I suoi 44 anni nella GdF sono raccontati nel libro 'Una vita nella Guardia di Finanza'.

La festa si è tenuta a Milano al Circolo Unificato della caserma Cinque Giornate, presenti il comandante regionale Lombardia, generale Leandro Cuzzocrea, il comandante provinciale di Milano, generale Francesco Mazzotta, esponenti nazionali e locali dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia e una rappresentanza del personale in servizio di ogni ordine e grado.

(ANSA).