Nuova serie di concerti charity di Aethos con Beats for Relief

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Con l'esibizione di Fred Fuji si inaugura domani, 8 febbraio, la nuova rassegna di concerti organizzata da Aethos, catena internazionale di hotel e club, in collaborazione con l'associazione Beats for Relief, per offrire intrattenimento agli amanti della musica e fare del bene. Gli appuntamenti in calendario, nati per raccogliere fondi per organizzazioni no-profit come Oxfam, Italian Climate Network, Europa Donna e ILGA Europe, si terranno all'interno del Doping Bar, nella hall di Aethos Milan, e presenteranno una selezione di artisti emergenti, locali e internazionali, tra cui Manitoba, Leanò, Nyco Ferrari, Ash Bates e Tina Masawi. Una parte dei proventi di ogni esibizione sarà devoluta a un'organizzazione benefica scelta dai due brand insieme agli artisti che si alterneranno sul palco nelle diverse serate.

"È nella filosofia di Aethos dare la possibilità alla sua community di innescare cambiamenti positivi attraverso atteggiamenti virtuosi - racconta Benjamin Habbel, founder e Ceo di Aethos Milan -. Per questo motivo siamo lieti di iniziare questa nuova collaborazione con Beats for Relief". "Siamo entusiasti di poter offrire intrattenimento agli amanti della musica e allo stesso tempo fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno", afferma Tia Einarsen, fondatrice di Beats for Relief. (ANSA).