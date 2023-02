Investito da pirata strada nel Milanese, grave un giovane

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Un uomo di età intorno ai 30 anni, probabilmente straniero, che non è ancora stato identificato, è stato trovato la notte scorsa lungo la via Emilia, a San Giuliano milanese, ferito seriamente dopo essere stato investito da un mezzo che non si è fermato a soccorrerlo.

L'uomo è stato portato in ospedale a Rozzano, dove versa in gravi condizioni.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto e di rintracciare l'investitore del pedone. (ANSA).