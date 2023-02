Disordini nella notte al Cpr di Milano, incendi e danni

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - La Polizia di Stato di Milano è intervenuta la notte scorsa nel Centro di permanenza per il rimpatrio in via Corelli a Milano dove una quarantina di stranieri, al termine di disordini che hanno coinvolto due blocchi della struttura, hanno appiccato incendi nelle camere e causato danni ai due padiglioni. Un uomo è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli per sintomi da intossicazione e altri sette sono stati assistiti sul posto. I poliziotti della questura di Milano stanno ricostruendo le dinamiche e le responsabilità dei disordini. Dalle 4 e 30 è tornata la normalità. (ANSA).