Ilaria Cucchi, condizioni di Cospito a dir poco allarmanti

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - "Ho trovato le condizioni di Alfredo Cospito a dir poco allarmanti e peggiora di giorno in giorno e di ora in ora. La cosa che mi mette più preoccupazione è che non ha nessuna intenzione di interrompere lo sciopero della fame, per lui è una lotta politica".

Lo ha detto la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi all'uscita dal carcere milanese di Opera dove ha incontrato l'anarchico Alfredo Cospito. (ANSA).