Covid: in Lombardia 178 morti, più che triplicati in 7 giorni

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Sono 21 i ricoverati in terapia intensiva (-5 rispetto a sette giorni fa) e 227 (-113) quelli in altri reparti in Lombardia, dove dall'inizio della pandemia si sono registrati 45.368 decessi, di cui 178 negli ultimi sette giorni (la settimana precedente erano stati 48).

I nuovi casi positivi riscontrati nelle province tra mercoledì e giovedì sono 269 a Milano (di cui 92 in città); a Bergamo 68; a Brescia 96; a Como 36; a Cremona 29; a Lecco 14; a Lodi 20; a Mantova 44; a Monza e Brianza 78; a Pavia 42; a Sondrio 8 e a Varese 80. (ANSA).