Cospito, terminato il corteo degli anarchici a Milano

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - È terminato dove era partito, in piazza Duca d'Aosta a Milano, il corteo anarchico organizzato in sostegno ad Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al regime del 41bis e in sciopero della fame da mesi. Un centinaio di persone ha sfilato lungo le vie che circondano la stazione Centrale portando in testa uno striscione nero con la scritta bianca "Contro il 41bis - Per un mondo senza galere. Libertà per tutte e tutti". Lungo il corteo, che non era preavvisato, si è registrato un lancio di fumogeni nei confronti delle forze dell'ordine e giornalisti. Un cameraman, dipendente di un service legato a Mediaset, è stato colpito alla testa da un fumogeno.(ANSA).