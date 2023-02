Ragazza morta in università, lo Iulm sospende le lezioni

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Il Senato accademico dello Iulm di Milano ha deciso di sospendere le lezioni e do osservare tre minuti di silenzio in sessione d'esame "in segno di lutto" per la ragazza trovata morta impiccata in un bagno dell'ateneo.

L'ateneo "esprime il proprio attonito dolore di fronte alla tragedia di una giovane vita spezzata, manifesta il proprio cordoglio alla famiglia e agli amici e confida che gli inquirenti facciano chiarezza quanto prima sul decesso". (ANSA).