Quentin Tarantino a Brescia capitale italiana della cultura

Il regista premio Oscar Quentin Tarantino sarà al Teatro Grande di Brescia, il prossimo 6 aprile, per presentare il suo primo saggio "Cinema Speculation", in occasione di "Bergamo Brescia 2023 Capitale Italiana della Cultura".

Nell'evento dal vivo, organizzato dalla Fondazione del Teatro Grande di Brescia, Tarantino terrà una discussione sui principali film americani degli anni '70, che vide all'epoca per la prima volta da giovane spettatore. Offrirà inoltre al pubblico una lettura dal vivo di un estratto dal suo nuovo libro.

I biglietti per questa unica data italiana saranno in vendita dal 14 febbraio.