(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Ideata per il centenario della nascita del celebre fotografo (Berlino, 1920 - Los Angeles, 2004) e posticipata a causa della pandemia, apre il 24 marzo a Palazzo Reale a Milano la retrospettiva Helmut Newton. Legacy, promossa dal Comune di Milano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Marsilio Arte, in collaborazione con la Helmut Newton Foundation di Berlino. Curata proprio dal direttore della fondazione Matthias Harder, insieme a Denis Curti, la mostra ripercorre attraverso 250 fotografie, riviste, documenti e video l'intera carriera di uno dei fotografi più amati e discussi di tutti i tempi. Accanto alle immagini iconiche, anche scatti inediti con un focus sui servizi di moda più anticonvenzionali. Grazie agli accordi con la Helmut Newton Foundation, la mostra, per la quale è previsto un tour in importanti musei europei e internazionali, sarà in esclusiva in Italia fino all'estate 2024: dopo Palazzo Reale sarà esposta anche a Roma, al Museo dell'Ara Pacis nell'autunno 2023, e a Venezia, nel nuovo centro di fotografia "Le Stanze della Fotografia" sull'Isola di San Giorgio Maggiore, nella primavera 2024.

