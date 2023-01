Siti anarchici rivendicano rogo auto della Polizia Locale

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Una rivendicazione dell'attentato incendiario che l'altra notte ha danneggiato due auto della Polizia locale di Milano è stata postata su alcuni siti d'area anarchica la cui attendibilità è ora al vaglio degli agenti della Digos. La rivendicazione con solodarietà a Alfredo Cospito, l'anarchico in cella al 41 bis in sciopero della fame da oltre cento giorni che da ieri si trova nel carcere di Opera, è costituita dalla frase "Attacchiamo lo Stato".

Nella notte invece è stato montato uno striscione su uno dei ponti che attraversano il Naviglio Pavese con la scritta '"41bis uguale tortura. In solidarietà ad Alfredo da 101 giorni in sciopero della fame". (ANSA).