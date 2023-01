Valditara: 'Negare la Shoah incompatibile con un ruolo pubblico'

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - "Sulla vicenda del professore di un Itis milanese che ha interrotto una rappresentazione teatrale sulla Shoah, il Ministero, attraverso l'ufficio scolastico territoriale, si è subito attivato chiedendo una relazione sull'accaduto e sull'operato del docente. Il negazionismo dell'Olocausto è assolutamente incompatibile con qualsiasi ruolo pubblico, ancor peggio nei luoghi deputati all'educazione dei giovani". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. E infatti questa mattina il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Milano Yuri Coppi ha telefonato alla preside dell'istituto Curie-Sraffa per chiedere una relazione su quanto successo allo Spazio Teatro 89, dove un professore ha interrotto lo spettacolo 'Herr Doktor', in occasione del giorno della memoria, negando i numeri delle vittime ebree. "Non è che faremo finta di niente" ha assicurato all'ANSA Coppi che ha appreso dai media del docente negazionista.

"Il professore rischia ora un provvedimento disciplinare di varia gravità. Adesso - ha spiegato - abbiamo attivato una procedura articolata per garantirgli il diritto di difesa" che inizia con la relazione chiesta oggi alla dirigente scolastica dell'Istituto, che arriverà a breve. "Sarà velocissima, questa cosa la affrontiamo rapidamente" ha aggiunto. Una volta avuta la relazione, che si aggiunge al video di quanto accaduto, l'ufficio per i procedimenti penali valuterà "se e come fare la contestazione di addebiti". Poi il docente avrà tre settimane di tempo per preparare la sua difesa e sarà convocato. Nel decidere il provvedimento si dovrà anche tenere conto se ha avuto altri provvedimenti in passato. "La procedura è formalizzata e garantista - ha concluso Coppi - e non vogliamo correre il rischio che venga annullato tutto per vizi di forma". (ANSA).