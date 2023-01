Sequestro di 'cocaina rosa' a Milano, la droga degli anni '80

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Un uomo di 32 anni, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri di Cantù (Como) per detenzione di droga ai fini di spaccio, utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze per alterare le prestazioni agonistiche degli atleti e importazione di medicinali privi di certificazione.

I militari hanno sequestrato un ingente quantitativo di droga e di farmaci anabolizzanti e dopanti. Tra questi, numerose pastiglie di strombafort, exemestane, viagra, oxythol e dianabol, delle fiale di testosterone di stanozolol, nandrolone e altre sostanze.

Sequestrati anche marijuana, hashish, cocaina, Mdma, ketamina e 'tussi', ovvero "cocaina rosa" o "polvere rosa", una droga sintetica con effetti psichedelici che altera i sensi e modifica la percezione con allucinazioni visive e mentali. Nota anche come Venus e Afro, era diventata popolare negli anni '80, quando iniziava la moda delle droghe sintetiche, ed è ritenuta pericolosa perché causa mancanza di controllo e terribili attacchi di paura o panico. (ANSA).