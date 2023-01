Lombardia: Moratti, dagli imprenditori proposte concrete

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Confservizi Lombardia e Assimpredil Ance, che oggi hanno incontrato la candidata Letizia Moratti, "hanno presentato delle proposte molto concrete che devono essere tenute in considerazione da Regione Lombardia". Lo ha detto la stessa candidata civica sostenuta dal Terzo polo al termine del confronto presso la sede di Ance a Milano, dove nei prossimi giorni verranno interpellati anche gli avversari Attilio Fontana e Pierfrancesco Majorino.

Dalla revisione del prezzario, senza la quale "rischiano di rimanere bloccate tutte le opere", alla "valorizzazione delle imprese del territorio con delle premialità", nel corso della mattinata sono state affrontate diverse tematiche tramite 6 domande rivolte alla candidata. Si è parlato di "sostenibilità ambientale, sicurezza nei luoghi di lavoro, rapporto con i lavoratori", andando poi ad approfondire "il tema della formazione professionale" che, secondo Moratti, "deve essere rafforzato da Regione Lombardia con un orientamento meno teorico e più pratico, valorizzando l'apprendistato". Infine, "il tema dell'abitare" e "la possibilità di avere dei trasporti migliori".

Il punto centrale di questo e dei prossimi incontri "è far capire come pubblico e privato debbano lavorare insieme con un rapporto di fiducia - ha spiegato la presidente di Assimpredil Ance, Regina De Albertis -, non sono controparte, ma l'obiettivo è congiunto". (ANSA).