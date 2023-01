Ancma, più spostamenti e sharing di due ruote, nodo sicurezza

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Crescono gli spostamenti privati su due ruote e in media anche la disponibilità di piste ciclabili, che dal 2015 aumentano del 38%. Dopo l'impennata del 2020, torna a salire anche la sharing mobility, prevalentemente dei monopattini. Aumentano i punti di ricarica per veicoli elettrici, ma è bassa l'attenzione alla sicurezza da parte delle amministrazioni locali. È la fotografia scattata dal settimo rapporto dell'Osservatorio Focus2R, promosso da Confindustria Ancma, l'associazione nazionale Ciclo Motociclo Accessori, con Legambiente.

Si conferma ancora profondo il divario tra Nord e Sud del Paese nelle misure introdotte. In quasi sei città su dieci è consentito il trasporto di biciclette sui mezzi pubblici e in quasi la metà dei comuni sono disponibili punti di ricarica elettrici per le biciclette a pedalata assistita. Per i ciclomotori, si assiste ad una crescita del mercato elettrico pari al 59%. Ancora limitato è l'accesso alle corsie riservate ai mezzi pubblici: possibilità negata nell'89% delle città.

Resta il nodo della sicurezza: non è percepito come una priorità negli strumenti di pianificazione comunale per il 39% delle città interessate dallo studio. Invariato è il numero dei comuni che hanno esteso la dotazione di guardrail con specifiche protezioni a tutela dell'incolumità dei motociclisti. Nel 2021 è di quasi del 30% l'aumento del numero complessivo di incidenti rispetto all'anno precedente.

Il presidente di Ancma, Paolo Magri, chiede "maggiore attenzione a tutti i livelli e guardiamo con preoccupazione ai tagli degli investimenti su infrastrutturazione ciclabile e sicurezza".

Sul fronte della mobilità condivisa, il numero di prelievi annui di bici in sharing aumenta complessivamente del 7% rispetto al 2020: in testa si trova Milano, che ne registra 4 milioni nel 2021. Prosegue il trend del monopattino-sharing, che nel 2021 ha registrato 17,8 milioni di noleggi pari alla metà di quelli totali fatti in Italia; il numero è raddoppiato dal 2020.

