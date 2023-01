Accoltellò ex compagno della madre, 19enne arrestato in Brianza

(ANSA) - MONZA, 30 GEN - Un 19enne é stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio per aver accoltellato a Limbiate (Monza) il 16 gennaio scorso il 39enne ex compagno della madre. A quanto emerso, il giovane ha ferito l'uomo all'addome e alla testa per difendere la madre e il fratello, in precedenza aggrediti dal 39 enne.

I carabinieri sono intervenuti quando l'uomo é arrivato in ospedale a Garbagnate Milanese (Milano), il 16 gennaio scorso in fin di vita. L'uomo, infatti, dopo essere stato ferito, era scappato dall'appartamento e per strada un passante aveva chiamato i soccorsi. (ANSA).