Debutta in Italia musical tratto dal film 'Legally Blonde'

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Debutta in Italia il musical tratto dal film "Legally Blonde", uscito nel 2002 con il titolo "La rivincita delle bionde" e protagonista Reese Witherspoon, a sua volta adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo autobiografico della bionda Amanda Brown.

Lo spettacolo debutterà al TAM Teatro Arcimboldi Milano il primo febbraio 2023 (in scena fino al 5 febbraio) per poi proseguire la tournée a Genova (Teatro Politeama - 24 e 25 febbraio), Firenze (Teatro Verdi - dal 10 al 12 marzo) e infine a Torino (Teatro Alfieri - 18 e 19 marzo).

Il musical - che ha per protagonista la biondissima Elle Woods, presidentessa di un'associazione studentesca femminile - ha testi e musiche scritte dalla coppia Laurence O'keefe e Nell Benjamin, un libretto originale scritto da Heather Hach e coloratissime coreografie.

Elle, apparentemente frivola e poco intelligente, viene improvvisamente lasciata dal suo fidanzato, rampollo di una dinastia di senatori, perché considerata troppo bionda e superficiale per il suo futuro da politico. Determinata a riconquistarlo, viene ammessa ad Harvard, nella stessa facoltà che frequenta il suo ex, ma lui è già fidanzato. Grazie a nuove amicizie, inizia a riconoscere le sue abilità e a impegnarsi nello studio. Sarà così in grado di aiutare concretamente anche gli altri difendendo con successo una persona accusata ingiustamente di omicidio. (ANSA).