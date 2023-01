Inner Spaces, la musica strumentale alimenta la speranza

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - E' intitolato 'Echi di speranza' il programma di Inner Spaces, la rassegna milanese di musica elettronica e arti audiovisive punto di riferimento per la sperimentazione e la ricerca interdisciplinare, che torna dal 20 febbraio al 15 maggio all'Auditorium San Fedele di Milano con una proposta che intreccia musica strumentale e musica elettronica.

Cinque appuntamenti accomunati dalla tematica della speranza "perché - racconta il curatore della rassegna padre Antonio Pileggi - c'è bisogno, mai come adesso, di intravedere una fiammella, seppur tremolante, che risplenda su un orizzonte cupo, cosmico e storico". Secondo Pileggi "per il suo modo di procedere con echi in espansione, la musica strumentale ed elettronica ha il potere di alimentare l'attesa speranzosa in una nuova alba".

Al cuore della rassegna, il 27 marzo nella Chiesa di San Fedele, in collaborazione con la Fondazione Carlo Maria Martini, una drammatizzazione musicale della Via Crucis con testi del Cardinal Martini scritti per il Centro San Fedele nel 2010.

Musiche tratte dalle Passioni di J.S. Bach si alterneranno con brani di Liszt, tra strumenti antichi, quartetto vocale, voce recitante, chitarra elettrica e transizioni di musica elettronica. (ANSA).