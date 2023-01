Accoltellato perché difende donna da uno scippo a Milano

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Un trentenne è rimasto ferito in modo non grave da una coltellata mentre stamani, in piazza Gae Aulenti, in centro a Milano, stava soccorrendo una donna vittima dello scippo della borsa.

Secondo la ricostruzione degli agenti della Questura, la donna è stata avvicinata da un uomo che ha cercato di scipparle la borsa; è intervenuto il 30enne in aiuto della vittima e ha ricevuto una coltellata alla gamba.

Quando sono arrivati i poliziotti, la donna che era rientrata in possesso della borsa, si era già allontanata, così come l'aggressore. Era rimasto solo il 30enne che è stato portato al Fatebenefratelli. (ANSA).