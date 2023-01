Qatar, magistrati Belgio dai pm di Milano con il giudice Claise

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Il procuratore federale belga Frederic Van Leeuw e il giudice istruttore Michel Claise, titolare dell'indagine sul Qatargate, sono arrivati in procura a Milano per incontrare i vertici dell'ufficio e gli ufficiali della Guardia di Finanza.

L'incontro con inquirenti e investigatori milanesi è stato organizzato non solo per effettuare una serie di attività tecniche ma per fare il punto della situazione e per un coordinamento.

La magistratura italiana per ora sta dando esecuzione a ordini di investigazione europei che riguardano tra l'altro Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato in cella a Bruxelles, sua figlia e sua moglie, raggiunte da un mandato d'arresto europeo così come anche la loro commercialista. (ANSA).