Poliziotti aggrediti durante arresto di uno spacciatore a Monza

(ANSA) - MONZA, 25 GEN - Due poliziotti sono stati aggrediti a pugni e calci da un trentenne di origini gambiane, poi arrestato anche per detenzione di droga a Monza.

Bloccato in una zona nota per lo spaccio, dopo aver tentato di nascondere lo stupefacente che aveva con sé nella fessura di un muretto, l'uomo si é scagliato contro i due agenti, sferrando calci e pugni, colpendoli entrambi, e ferendone uno a un occhio.

Portato in questura a Monza, addosso aveva poco meno di 300 grammi di hashish: é emerso che era già stato arrestato in una passata in una maxi inchiesta antidroga e aveva fatto ricorso per essersi visto rigettare la richiesta di asilo. Portato in carcere, per l'uomo sono state avviate le procedure di allontanamento dal Paese.

I due agenti, visitati in pronto soccorso, sono stati dimessi con cinque e sette giorni di prognosi. (ANSA).