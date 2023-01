Moto: Ancma, mercato elettrico +59% nel 2022

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - È solido il +59% di immatricolazioni di ciclomotori, scooter, moto e quadricicli elettrici a impatto zero registrato nel 2022 in Italia: a dirlo è lo studio dell'associazione nazionale cicli motocicli e accessori, Confindustria Ancma.

Dai poco più di 4.200 veicoli venduti nel 2018, nel 2022 si sono raggiunte le oltre 23.300 immatricolazioni. Con la spinta favorevole degli incentivi all'acquisto e l'avanzata delle opportunità di sharing, il 2022 registra un segno positivo in tutti i segmenti confermando la predilezione dei privati all'utilizzo dei veicoli elettrici in città.

Crescono i ciclomotori di oltre il 53% con 5.904 mezzi messi su strada, mentre gli scooter raggiungono un +56,9% e 9.896 veicoli immatricolati. Più contenuto è l'incremento del segmento moto, che immatricola 540 pezzi e chiude a +7,5%.

Vera tendenza dell'anno si rivelano i quadricicli elettrici che con 7.043 registrano una crescita del 74,1%.

Le città con la più alta densità di veicoli elettrici si attestano Roma, Milano e Trento, mentre a crescere maggiormente nel corso degli ultimi due anni sono state le province di Catania e Palermo. Tra il 2020 e il 2022 il Sud Italia si afferma da protagonista con Palermo, Catania e Napoli sul podio dei territori con le migliori performance. A Torino va il primato per maggiore crescita percentuale nel mercato moto, seguita da Firenze e Palermo, mentre Catania, Bergamo e Trento sono le prime per il segmento dei ciclomotori.

"Oggi l'elettrico è arrivato a rappresentare poco più dell'8% dell'intero mercato e affianca un'offerta termica complessiva sostenibile ed avanzata, che fa del nostro Paese il leader nella vendita e nella produzione in Europa" sottolinea il presidente di Ancma, Paolo Magri. "Il nostro - nota - è il settore che cresce di più nell'ambito della mobilità elettrica" e i numeri sono "significativi". Per Magri i risultati mostrano la "capacità delle aziende di produrre veicoli sempre più innovativi e fruibili" e "confermano l'importanza di continuare a sostenere questo ambito per fargli raggiungere quella maturità che merita non solo in termini percentuali". (ANSA).