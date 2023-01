Giustizia: Bernini, da Forza Italia pieno sostegno a Nordio

(ANSA) - PAVIA, 24 GEN - "Forza Italia garantisce pieno sostegno al ministro Nordio, come avviene d'altronde da parte del premier Meloni e dell'intero governo. Il ministro della Giustizia sta affrontando una battaglia per la difesa dei principi legalità che il nostro movimento, a partire dal presidente Silvio Berlusconi, ha sempre sostenuto". Lo ha dichiarato oggi pomeriggio Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della ricerca, a margine dell'incontro a Pavia per la presentazione dei candidati locali di Forza Italia alle prossime elezioni regionali.

"Forza Italia - ha sottolineato Bernini - fa parte di un governo politico liberamente e finalmente eletto degli italiani, nel rispetto di tutti. Serve coraggio per essere liberi: noi l'abbiamo sempre avuto, grazie alla presenza del presidente Berlusconi. Fare politica significa avere dei valori e metterli a disposizione della propria comunità". (ANSA).