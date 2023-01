Filarmonica Scala inaugura la stagione fra scioperi e applausi

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Con l'inusuale sfondo rosso del sipario tagliafuoco calato, anziché la cassa armonica in legno che i tecnici della Scala in sciopero non hanno montato, la Filarmonica ha inaugurato ieri sera la sua quarantunesima stagione con un concerto dal programma popolare ma impegnativo diretto da Lahav Shani, il più giovane direttore principale che la Rotterdam Philharmonic Orchestra abbia mai scelto, con la pianista Beatrice Rana.

Con le luci sul leggio e suonando sopra la buca (sempre per lo sciopero) il concerto è iniziato con la Rapsodia su un tema di Paganini per pianoforte e orchestra, una delle composizioni più eseguite di Rachmaninov, richiede un particolare virtuosismo da parte del solista eseguita da una Beatrice Rana matura, che ha così festeggiato i suoi trent'anni appena compiuti (il 22 gennaio), rubando la scena.

Impossibile per lei non regalare al pubblico un bis arrivato con il sesto Etude di Debussy.

La seconda parte del concerto è invece stata dedicata a Beethoven con l'esecuzione della terza sinfonia, l'Eroica. Il successore di Zubin Metha alla Israel Philharmonic Orchestra, che ha avuto Daniel Barenboim come mentore, ha condotto la Filarmonica per la seconda volta, dopo il successo dello scorso maggio. Facile ipotizzare che ci possano essere in futuro altri appuntamenti dopo l'inaugurazione conclusa con cinque minuti di applausi da parte di un pubblico (presenti devoti abbonati come Fedele Confalonieri e la senatrice a vita Liliana Segre) che non è sembrato accorgersi dello sciopero dei tecnici.

Questa volta l'agitazione - dovuta alla discussione in corso sul pagamento del settore palcoscenico per i concerti della Filarmonica - è stata indetta solo dalla Cub, anche se ha avuto grande adesione. Per il prossimo concerto della stagione della Filarmonica, il 30 gennaio, quando sul podio salirà il direttore principale Riccardo Chailly invece a proclamare lo sciopero è stata la Cgil. Da vedere quindi se si arriverà a una soluzione della vertenza o se il concerto sarà a rischio. (ANSA).