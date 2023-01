Milano: Sala, in bilancio 2023 non c'è aumento Area C

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - "Sia chiaro, nel bilancio 2023 non c'è nulla relativo all'aumento di Area C". Lo ha precisato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell'ipotesi di aumento del ticket per l'ingresso alla ztl che corrisponde al centro città. Nei giorni scorsi c'è stato un confronto sul tema tra l'assessore alla Mobilità, Arianna Censi e le categorie.

"Noi ne discutiamo per prepararci a quello che potrà essere, dipenderà sempre dal fatto se tramite il governo avremo fondi per coprire i nostri problemi di bilancio - ha aggiunto Sala a margine della presentazione delle iniziative per la Giornata della Memoria -. Però per essere precisi, nel bilancio non c'è nulla: non ci sono aumenti relativi all'Area C. Va bene discuterne perché se mai fossimo costretti a farlo, se non ne discutiamo prima, questa potrebbe essere un'accusa che ci fanno" . Per quanto riguarda gli incassi di Area C nel bilancio consuntivo il 2022 si è chiuso con 25 milioni, per il 2023 è stata messa a preventivo la cifra di 30 milioni, meno del 2019 quando la cifra era di 32 milioni. (ANSA).